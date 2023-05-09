Шість областей України залишилися без світла: що сталося

Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Перебої з електроенергією, як стверджують у Міненерго, сталися ще до нічного обстрілу ЗС РФ.

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У вівторок, 9 травня, жителі одразу шести областей України, що межують із зоною бойових дій, внаслідок обстрілу ЗС РФ залишилися без світла. Про це повідомило Міністерство енергетики.

У профільному міністерстві підтвердили озвучену раніше інформацію про те, що енергетична інфраструктура країни не отримала пошкоджень через масований обстріл крилатими ракетами, який ворог здійснив на світанку 9 травня.

Проте частина споживачів у шести областях залишилася без світла через пошкодження внаслідок обстрілів противника ще 8 травня.

За інформацією Міненерго, станом на сьогодні без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

"Ввечері 8 травня, під час огляду фахівцями Оператора ГТС України на території підприємства, у неробочій зоні було виявлено уламок вибухонебезпечного предмета. Пристрій не пошкоджений, загрози для стабільного функціонування системи немає", — повідомили у профільному міністерстві.

Там також додали, що за добу вдалося повернути світло для 21,5 тисячам споживачів. Це мешканці Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, 9 травня у ЗСУ повідомили подробиці нічного обстрілу України. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Росія не лише отримала нову партію дронів-камікадзе Shahed, а й почала використовувати ракети, зроблені взимку 2022-2023 років.

Крім того, вранці 9 травня в Київській міській військовій адміністрації зробили заяву про те, що вночі над Києвом збили понад 10 крилатих ракет ЗС РФ. За даними військової адміністрації, ЗС РФ запустили крилаті ракети з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря. Уламки однієї з них впали у двір у приватному будинку та спровокували пожежу в Голосіївському районі столиці.