До кінця року країни ЄС підготують 15 000 українських військових, — Боррель

Голова європейської дипломатії наголосив, що успіх на полі бою залежить не лише від хоробрості солдатів, а й від забезпечення боєприпасами та зброєю. Тому партнерам потрібно поставити більше озброєння, особливо систем ППО.

До кінця 2023 року країни ЄС підготують ще 15 000 українських військовослужбовців, а партнери України поставлять більше зброї та зенітних комплексів. Про це 22 травня заявив голова європейської дипломатії, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель під час пресконференції.

За словами дипломата, Європейська навчальна місія (EUMAM Ukraine) вже виконала своє початкове завдання щодо підготовки 15 000 українських солдатів. Але успіх на полі бою, вважає Боррель, залежить не лише від людей, а й від забезпечення боєприпасами та зброєю. Тому західні союзники мають звернути увагу на постачання великої кількості систем ППО, які відіграють важливу роль в обороні України.

"Успіх і масштаби оборони України залежать не лише від хоробрості їхніх солдатів та їхнього народу, а й від темпів постачання боєприпасів та зброї. Я пояснив міністрам закордонних справ, як робота наших людей у Європейській службі зовнішніх дій (EEAS), з Європейським оборонним агентством (EDA) і комісією з постачання зброї, боєприпасів та ракет має вирішальне значення для українців, щоб вони могли захистити свою територію та свій суверенітет", — сказав Боррель.

Віцепрезидент переконаний, що щоденна затримка постачання озброєння вимірюється життями українських захисників. І щоб скоротити кількість жертв, європейським країнам необхідно прискорити постачання та взяти участь у спільній закупівлі боєприпасів для українських збройних сил.

"Щодня затримки нашого постачання вимірюється людськими життями. Це не питання грошей. Це питання загибелі людей, загибелі чи поранення солдатів", — наголосив Боррель.

Нагадаємо, 22 травня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підтримав розширення ЄС і порадив Україні скористатися унікальним шансом. За його словами, Україні необхідно прискорити реформи, щоб відповідати стандартам ЄС і підготувати їх суспільство до членства.

Також Боррель повідомив, що українські льотчики вже розпочали навчання на бойових винищувачах F-16. Дипломат висловив сподівання, що цей вид авіації буде готовий до відправлення в Україну в короткий термін.