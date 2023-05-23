Основа майбутнього флоту США: перший ракетний есмінець класу Arleigh Burke завершив випробування

Головною особливістю корабля є перспективна РЛС AN/SPY-6, яка спеціально розроблена для одночасної роботи з крилатими і балістичними ракетами. Ця станція потужніша за попередні РЛС у 30 разів.

Перший ракетний есмінець класу Arleigh Burke, USS Jack H. Lucas, успішно завершив приймальні випробування та повернувся до суднобудівного підрозділу Huntington Ingalls Industries у штаті Вірджинія. Цей есмінець, що належить до серії Flight III, має різні конструктивні поліпшення, тому кораблі класу Arleigh Burke становлять основу надводного флоту ВМС США. Про це йдеться у публікації Defence Brief від 23 травня.

У ході приймальних випробувань корабель та його екіпаж провели низку демонстраційних випробувань, які розглядалися Радою з інспекції та обстеження ВМС США (INSURV) для підтвердження специфікацій та вимог перед постачанням.

Видання пише, що есмінець USS Jack H. Lucas (DDG 125) від суднобудівної компанії Ingalls Shipbuilding оснащений широким спектром наступального та оборонного озброєння. Конфігурація DDG 125 включає радар протиповітряної та протиракетної оборони AN/SPY-6(V)1 (AMDR), а також бойову систему Aegis Baseline 10. Крім того, на есмінці модернізовані системи електропостачання та охолодження, відзначають оглядачі.

"Майбутній есмінець USS Jack H. Lucas як перший корабель проєкту Flight III надасть флоту найсучасніші можливості. Випробування, що проводяться цього тижня, є важливою віхою в демонстрації готовності корабля до здачі", — прокоментував подію капітан Сет Міллер.

Що відомо про есмінці класу Arleigh Burke Flight III

Кораблі класу Arleigh Burke мають довжину 160 метрів, ширину — 20 метрів і нормальне осадження в 10 метрів, при цьому нормальна водотоннажність складає 9300 тонн. Есмінці цієї серії оснащені парою газотурбінних двигунів General Electric LM2500-30, пов'язаних із двома гребними гвинтами. Силова установка має потужність 100 тисяч л.с — це дозволяє розвивати швидкість до 35 вузлів (64 км на годину). За середньої швидкості дальність плавання кораблів становить 4 000 морських миль.

Але головним нововведенням проєкту Flight III є перспективна РЛС AN/SPY-6, яка спеціально розроблена для одночасної роботи з крилатими й балістичними ракетами. Новий радар характеризується великим динамічним діапазоном, особливо в умовах великих перешкод, крім того, як стверджують американські військові, він потужніший за комплекс SPY-1 приблизно в 30 разів. Такого результату було досягнуто завдяки використанню нових матеріалів і технологій під час виробництва станції.

Ще однією особливістю цієї РЛС полягає в можливості пасивної радіолокації — корабель зможе знаходити цілі за власними сигналами, не видаючи себе випромінюванням. Крім того, AN/SPY-6 побудована з урахуванням концепції IAMD (Integrated Air and Missile Defense), тож здатна працювати з системами протиповітряної або протиракетної оборони.

Що стосується озброєння, то есмінці Arleigh Burke оснащені двома універсальними вертикальними пусковими установками Mk 41. Також на борту встановлено установку Mk 45 з гарматою калібру 127 мм, дві зенітні 25-мм гармати Mk 38, одну систему Phalanx CIWS з гарматами калібру 20 мм. Для боротьби з надводними і повітряними цілями встановлено великокаліберні кулемети M2HB. Для боротьби з підводними цілями встановлено пару торпедних апаратів 323 мм калібру.

Загалом есмінці класу Arleigh Burke виконують величезну кількість операцій, починаючи від підтримання мирної присутності та закінчуючи забезпеченням національної безпеки, забезпечуючи протидію численним загрозам на морі з повітря і з поверхні, підсумували оглядачі.

Нагадаємо, ВМС США планує одержати новий медичний корабель класу EMS. Зазначається, що корабель з оригінальною конструкцією володітиме високою мобільністю за рахунок малої осадки, а також буде оснащений усім необхідним для надання екстреної допомоги та рятувальних операцій у морі.