США хочуть уникнути помилок програми F-35 під час замовлення винищувачів 6 покоління

Нині F-35 є фактично у монопольній власності Lockheed Martin, вона лишатиметься в них до тих пір, поки літаки будуть експлуатуватися у Повітряних силах.

Повітряні сили США зосереджені на уникненні помилок, які були з винищувачем 5 покоління F-35. В найближчі роки військові планують закуповувати літак 6 покоління. Про це повідомляє Defense News.

Під час зустрічі із журналістами у ВПС США заявили, що вони готуються до програми NGAD — повітряне домінування наступного покоління. Одна з помилок у військових з F-35 це те, що вони не отримали всі дані про технічне обслуговування винищувача від підрядника Lockheed Matrin.

Понад 20 років тому армія США прийняла філософію закупівель, яка відома під назвою Total System Performance (загальна ефективність системи). Вона передбачає те, що підрядник буде володіти монопольним правом на літаки упродовж всього життєвого циклу.

"По суті, це створює безстрокову монополію. Я витратив роки на боротьбу проти зловживань під час закупівлі F-35, і ми все ще боремося з цим певною мірою. Тому ми не плануємо робити це саме з NGAD", — заявив міністр ВПС США Френк Кендалл.

Програма NGAD буде дуже дорогою, один літак коштуватиме кілька сотень мільйонів доларів. Тому ВПС не можуть собі дозволити працювати з кількома підрядниками. Відтак у 2024 році Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman будуть змагатись за контракт з Пентагоном. Планується створити не тільки винищувачі, але й безпілотники-відомі, щоб армія США мала панування у майбутній повітряній війні.

Нагадаємо, у 2024 році армія США підпише контракт на розробку та виробництво літаків NGAD.

27 вересня ЗМІ писали, що США прагнуть обіграти Китай у створенні винищувача 6 покоління. Китай хоче отримати власну розробку до 2035 року.