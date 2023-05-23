Путінська армія нічого не може: РДК та "Легіон" продовжують боротися у Бєлгородській області

Бійці ЛСР повідомили, що влада Бєлгородської області частково організувала евакуацію населення, проте в регіоні почалася паніка, і все виглядає як стихійна втеча.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) продовжують вести бойові дії на території Бєлгородської області. У публікації Telegram-каналу Легіон "Свобода Росії" від 23 травня сказано, що російська регулярна армія нічого не може протиставити добровольцям, які "продовжують звільняти Бєлгородську область".

"Армія РФ нічого не змогла протиставити групі патріотів-добровольців, які взяли до рук зброю і не побоялися у відкриту піти проти режиму Москви за вільне майбутнє Росії", — йдеться у повідомленні.

За словами авторів публікації, вчорашні події вкотре зруйнували міф про сильну Росію, яка нібито здатна гарантувати безпеку своїм громадянам. За фактом представники чинної влади у РФ роками розкрадали бюджет і брехали, що все гаразд.

"Резервів у РФ для реагування на військові кризи немає — всі військовослужбовці мертві, поранені або в Україні. РФ абсолютно не захищена", — наголосили бійці ЛСР.

Також у пості зазначено, що в самому регіоні почалася паніка, а влада частково організувала евакуацію, хоча це здебільшого виглядає як стихійна втеча.

Нагадаємо, 22 травня добровольці з "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" увійшли на територію Бєлгородської області в районі населених пунктів Козинка, Глотове та Грайворон. За словами представника ГУР Андрія Юсова, бійці підрозділів проводять операцію на території регіону для створення "смуги безпеки" для захисту мирного населення України.

Згодом влада регіону запровадила правовий режим контртерористичної операції (КТО). Губернатор регіону В'ячеслав Гладков 22 травня заявив, що режим КТО було введено "з метою гарантування безпеки громадян у Бєлгородській області".