Вашингтон погодився на постачання F-16 Україні: що вплинуло на рішення Байдена, — ЗМІ

Журналісти наголосили на двох чинниках, які відіграли ключову роль у питанні надання Україні авіації. Одним із них є позиція держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зазначив, що Росія, як правило, йде на ескалацію лише на словах.

Рішення адміністрації президента США Джо Байдена дати "зелене світло" на постачання Україні винищувачів F-16 після довгих обговорень цього питання було частиною продуманої стратегії Вашингтона щодо збільшення військової допомоги Києву. Крім того, рішення затвердити програму навчання українських льотчиків було частиною розрахунку адміністрації щодо того, як виглядатимуть Збройні сили України після війни. Про те, як Білий дім прийшов до того, щоб схвалити надання бойової авіації Україні, йдеться у матеріалі Politico.

Видання пише, що після довгих переговорів про надання Україні західних зразків бойової авіації, адміністрація Байдена заявила, що підтримає міжнародну коаліцію для навчання українських пілотів на західних винищувачах, прокладаючи шлях до того, щоб літаки все ж таки прибули в Україну.

Рішення було ухвалено, щойно Захід завершив постачання переважної більшості обладнання, необхідного Україні для запланованого весняного контрнаступу. І хоча критики Байдена неодноразово вказували на те, що у Білому домі затягують відправку в Україну необхідної допомоги, чиновники зазначили, що такі кроки є частиною продуманої стратегії, спрямованої на запобігання ескалації.

"Ми, звичайно, могли б почати раніше, але у нас були набагато вищі пріоритети, і деякі вважають це ескалацією з нашого боку", — заявив 22 травня міністр ВПС Френк Кендалл, говорячи про програму навчання українських льотчиків.

Що вплинуло на рішення

Одним із чинників того, що в Білому домі повернулися до питання про винищувачі став результат підготовки українських військових на системах ЗРК Patriot. Як виявилося, українські фахівці опанували необхідні навички набагато швидше, ніж очікувалося. При цьому раніше в Пентагоні вважали, що навчання українських льотчиків на F-16 займе від 18 до 24 місяців.

Водночас стало відомо, що на позицію Байдена щодо постачання винищувачів вплинув держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зіграв ключову роль у тому, щоб переконати Байдена пом'якшити рішення щодо F-16, зазначили оглядачі з посиланням на чиновника з адміністрації. І хоча питання про ескалацію з боку Росії турбувало американських чиновників, Блінкен вказав на одну деталь.

"Блінкен за останній рік помітив, що Росія рідко йде на ескалацію далі риторики, навіть коли Захід вводить в Україну все більше військових пропозицій. Головний дипломат також думає про довгострокові потреби України, з огляду на те, що навіть якщо Росія відмовиться від війни зараз, вона все одно становитиме загрозу для Києва в осяжному майбутньому", — ідеться в матеріалі.

Водночас на саміті G-7 Байден наголосив, що з цього питання він спілкувався із президентом України Володимиром Зеленським, який запевнив його, що він не використовуватиме F-16 для польотів на територію Росії.

Нагадаємо, журналісти німецького видання Bild висловили припущення, що можливе рішення про передачу Києву американських винищувачів F-16 може бути перевіркою західних союзників України того, як на це відреагують у Кремлі. На думку оглядачів, сучасна бойова авіація стане гігантським кроком у військовій допомозі Києву, незважаючи на порожні погрози Москви.