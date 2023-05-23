В Криму формують ПВК зі страху перед наступом ЗСУ, – ГУР

Загарбники створюють укріплення на території тимчасово окупованій Херсонщині та в Криму, оскільки розуміють невідворотність бойових дій та сумніваються у здатності ЗС РФ захистити їх.

Окупаційна влада Криму намагається всіляко підготуватися до наступу Збройних сил України та створює так звані "приватні військові компанії" (ПВК) зі страху. Про це 23 травня у коментарі "Українській Правді" повідомив Андрій Черняк, представник Головного управління розвідки Міноборони України.

Поява низки так званих ПВК на півострові пов’язана саме зі зростанням рівня побоювань щодо ймовірного наступу. Черняк наголосив, що окупанти постійно будують укріплення та створюють оборонні лінії в Криму та на Херсонщині, оскільки у них є розуміння стосовно невідворотності бойових дій. Вони сумніваються у здатності армії РФ захистити їх та награбоване ними майно.

Представник ГУР наголосив на тому, що окупанти впевнені у цілісності Російської Федерації. Водночас вони шукають запобіжники для реалізації своєї безпеки.

"Якщо Росія почне "сипатися", то от вони матимуть ПВК, які будуть захищати їхні статки, родини", – сказав представник ГУР.

Черняк зауважив, що такі ПВК формують з мобілізованих. Вже створені подвійні контракти з "ПВК" та Міноборони. Передусім намагаються залучати мешканців півострова, хоча проводять рекрутинг на всій території держави-агресора.

Нагадаємо, 22 травня в Офісі Президента поділилися подробицями майбутнього звільнення Криму. Українські військові, як зазначив Михайло Подоляк, мають право використати військові сили для звільнення української землі. Крим не є винятком, тому триває відповідна підготовка. За його словами, українська сторона має право використовувати всі можливі військові сили та засоби при деокупації півострова, оскільки він є законною територією України, яку було захоплено РФ.

Також 21 травня у Кабміні пояснили, що російські війська повинні самі залишити тимчасово окупований Крим, доки є така можливість. Росіяни, які приїхали після 2014 року на півострів, є колонізаторами, як вважають в українському уряді.