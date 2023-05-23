"Інцидент не останній": у Резнікова прокоментували події у Бєлгородській області

За словами радника міністра оборони України Юрія Сака, Росія – це "паперовий тигр" і дивно, що російські добровольці досі не намагалися провести визволення Росії.

Інцидент у Бєлгородській області буде не останнім випадком повстання у межах російських кордонів. Про це заявив Юрій Сак, радник Міністра оборони України, повідомляє The Guardian.

"Для нас досить дивно, що так довго російські повстанці та партизани проявляють активність у спробах позбутися терористичного режиму, який несе смерть та руйнування Україні, ізолюючи Росію на міжнародному рівні. Загинуло понад 200 000 російських солдатів. Можливо, переломний момент став ближчим", — Сказав Сак.

Радник міністра оборонного відомства пояснив, що інцидент стався зараз, тому що українські збройні сили показали, що Росія є "паперовим тигром".

"Ми продемонстрували, що Росію можна і потрібно перемагати на полі бою. Це те, що ми робимо в Україні. І ми впевнені, що це надихнуло російських партизанів і тих російських громадян, які сподіваються щось змінити та не хочуть бути частиною цього злочину". агресії", — сказав Сак.

Радник голови Міноборони наголосив, що Київ не має прямого зв'язку з російськими добровольцями у Бєлгородській області. Однак, за його словами, у Збройних сил України та російських бійців схожі цілі. Радник зазначив, що для того, щоб Європа була у безпеці після поразки Росії на полі бою, потрібно буде створити демілітаризовану зону у тій чи іншій формі у деяких частинах РФ.

"Мені здається, що мета цих дій була сформульована вчора тими, хто їх зробив. Вони сказали, що хочуть демілітаризувати цю частину Росії. Вони хочуть, щоб війна пішла з їхньої території. І це справді відповідає нашим цілям", — резюмував Сак.

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці визволили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області. Повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

23 травня російські ЗМІ повідомляли, що російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області Росії.

Також нагадаємо, 23 травня стало відомо, що Росія змушена перекинути частину окупаційних військ з України до Бєлгородської області через ситуацію, що склалася в регіоні.