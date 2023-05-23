На Херсонщині колаборанти разом із ФСБ їздять селами і забирають людей, – ОВА (відео)

Колаборанти на Херсонщині їздять селами та ставлять написи "ЗСУ" на будівлях українців. Згодом у відповідні локації приїжджають російські силовики.

На території Херсонщини, яка наразі є окупованою російськими військами активізувалися колаборанти. Вони їздять селами та ставляють мітки на будинках людей, що підтримують Україну. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в етері телемарафону "Єдині новини".

На Лівому березі Херсонщини російські окупанти розгорнули справжню кампанію з терору проти проукраїнського населення. Вони їздять селами та ставлять написи "ЗСУ" на дверях або парканах. Згодом у відповідні локації приїжджають російські силовики з ФСБ.

"Забирають людей, потім їх довго розшукують, а деяких й не знаходять", – повідомив Толоконніков.

Речник Херсонської обласної військової адміністрації також зазначив, що окупанти готуються до проведення фейкових виборів. Він припустив, що цього їм зробити не вдасться.

Нагадаємо, 23 травня Андрій Черняк, представник Головного управління розвідки Міноборони України, повідомив, що у Криму створюються так звані "приватні військові компанії". Загарбники створюють укріплення на території тимчасово окупованій Херсонщині та в Криму, оскільки розуміють невідворотність бойових дій та сумніваються у здатності ЗС РФ захистити їх.

Також 17 травня Артем Лисогор, керівник Луганської військової адміністрації, розповів, що російські війська активно шукають партизанів, імовірних союзників Збройних Сил України, які можуть надавати їм підтримку. Самі зрадники залишають територію та вивозять свої сім'ї до Росії. З його слів, напередодні українського наступу, що вже насувається, відчувають страх, тому почали пошук партизанів або підрозділів Сил оборони України. Також окупанти продовжують обмежувати доступ населення до основних інтернет-ресурсів на окупованій території аби люди не отримували правдивої інформації.