Британські інструктори вчать українських військових створювати надпотужну вибухівку, – CNN

В репортажі стверджується, що українські військові вже використовують отримані знання, зокрема в Бахмуті підривали будівлю з окупантами всередині.

Група британських фахівців з вибухівки та боротьби з повстанцями передають українським військовим свої знання у виготовленні бомб. Про це повідомляється в репортажі CNN.

Журналісти показали, як британсько-ірландські експерти передають навички у створення підривних матеріалів. Також військовим розповідають про важливі компоненти вибухівки.

Останніми місяцями допомога Україні зосереджена на постачанні важкої військової техніки: танках, артилерії, РСЗВ. Проте іноді найбільша допомога може прийти в маленькому пакуванні: мікрочипи, приховані пристрої моніторингу, перемикачі або навіть 3D-принтери.

Як стверджують у видання, українські військові вже використовують на фронті передові вибухові пристрої. Офіцер ЗСУ з позивним "Скіф" каже, що вибухівку можна використовувати на землі, на полі бою або в повітрі, як боєприпаси для БПЛА. Репортер заявляє, що відео, де бійці підривають цілу будівлю в Бахмуті як раз і є результатом навчання бійців ЗСУ.

Нагадаємо, 23 травня в Міноборони України заявили, що у бійців є просування на Бахмутському напрямку. Військові просунулись на відстань до 2 км за час контрнаступальних дій.

Також в мережі опублікували супутникові знімки до та після боїв у Бахмуті. Вулиці фактично зрівняли із землею.