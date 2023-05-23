Фронт розтягнувся на 40 км: РДК і "Вільна Росія" рухаються по РФ, — Геращенко (відео)

За інформацією, що поширюється в російських медіа, бійці добровольчих формувань діють обмеженими за чисельністю групами та пересуваються легкоброньованою технікою.

Легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" продовжують просування по території РФ. Завдяки їхнім діям фронт у Бєлгородській області розтягнувся на 40 кілометрів, заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сьогодні, 23 травня.

Бійці на Бєлгородщині пересуваються малими групами на легкій техніці, що, за словами Геращенка, дає особливу результативність.

До речі, в їхньому арсеналі вже є трофейний БТР-80.

Водночас через добу Міноборони РФ оголосило, що спочатку "заблокувало", а потім "розгромило всі націоналістичні формування" в Бєлгородській області. Згідно із заявою відомства, було вбито 70 "українських терористів", а решту відкинуто на територію України. Нібито знищено чотири бойові броньовані машини та п'ять пікапів.

Попри це влада Бєлгородської області не підтверджує контроль над частиною території та заявляє, що "спецоперація триває".

Бої в Бєлгородській області — що відомо

22 травня російські добровольці заявляли, що звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області й зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон.

Цього ж дня повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

23 травня в РФ повідомили, що Міністерство оборони Росії та силові структури "зачищають" Грайворонський район Бєлгородської області.

Цього ж дня російські ЗМІ повідомляли, що російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області Росії.

Також 23 травня в ЗМІ писали, що Росія змушена перекинути частину окупаційних військ із України в Бєлгородську область через ситуацію, що склалася в регіоні.