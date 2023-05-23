"В аптечках наркотики": бійці 110 ОМБр назвали причину "м'ясних штурмів" ЗС РФ (відео)

Боєць ЗСУ розповів, що наркотики дозволяють росіянам підвищувати адреналін, який й змушує їх йти на позиції без належної підтримки з боку техніки чи авіації.

Бійці 110-ої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка розповіли, що бачили в аптечках російських загарбників наркотики, які й і є однією з ймовірних причин регулярних та непродуманих атак на майже неприступні позиції Збройних сил України. Відео розмови з українськими захисниками опублікувала пресслужба підрозділу у Facebook.

Один із воїнів ЗСУ розповів, що йому самому довелося бачити наявність наркотичних засобів в аптечках російських окупантів. З його слів, наркотики дозволяють росіянам підвищувати адреналін, який й змушує їх йти на позиції без належної підтримки з боку техніки чи авіації.

"Для того, щоб не боялася людина й сунула вперед", – пояснив український захисник.

Бійці 110-ої ОМБр також додали, що техніки та озброєння у загарбників вдосталь. Деяких з мобілізованих росіян, які опиняються в полоні, навіть не використовували жодного разу автомати.

Боєць на псевдо "Бабай" зазначив, що окупанти практично не застосовують техніку для прориву. Українським захисникам доводиться відбивати атаки піхоти.

"Вони не лізуть технікою. Буває, що піхоту висаджують за пару кілометрів, щоб їхню техніку не можна було дістати, але це не допомагає, тому що у нас є доблесні "джевелінщики", – сказав Боєць на псевдо "Бабай".

У підрозділі вірять, що росіян з України скоро вдасться вигнати. Вони й надалі тримають позиції та мають намір вибороти перемогу у війні з Росією.

Нагадаємо, 19 травня боєць ЗСУ розповів про "пекло" у Бахмуті. З його слів, ворог щодня відправляє сотні штурмових груп. Він пояснив, що підрозділи ЗСУ збільшили щільність обстрілів по позиціях ворога, але за час боїв він встиг укріпити оборонні позиції, і вибивати його з насиджених позицій з кожним днем стає все складніше. Щодня відправляють десятки, сотні штурмових груп, а поля та околиці усіяні тілами російських окупантів.