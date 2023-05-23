Росіяни розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" у Криму

Загарбники з Росії вивезли з територію Криму стародавні вироби з кістки, глини та інших матеріалів та різні цінні вироби.

У тимчасово окупованому Криму російську окупанти розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" та вивезли артефакти на територію РФ. Про це 23 травня повідомили у пресслужбі у Facebook Представництва Президента України в АР Крим.

У повідомлені йдеться про те, що російські загарбники забрали артефакти до Великого Новгорода. З Криму вони, ймовірно, могли вивезти золоті вироби часів Візантійської імперії. Окрім цього загарбники поцупили також інші артефакти, серед них – стародавні вироби з кістки, глини та інших матеріалів.

У відомстві також додали, що на території заповідника тривають злочинні археологічні розкопки, які організували окупанти. Російські загарбники не припиняють й надалі грабувати українські історичні реліквії.

Фонди музею "Херсонес Таврійський"

На базі археологічних знахідок з розкопів старогрецького міста Херсонесу у Криму відкрили музей. Це відбулося у 1972 році. Він розташований у колишньому монастирі на території розкопів. У фонді зосереджена значна кількість експонатів, античності, епохи Візантії та інших періодів. Зокрема, є такі артефакти:

антична кераміка

археологічні пам'ятки,

колекція архітектурних фрагментів

колекції монет

мозаїки з чорно-білої гальки та кольорових камінців

поліхромні надгробкові стелі

Нагадаємо, 12 листопада у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни викрали на Херсонщині понад 15 тисяч музейних цінностей. Серед поцуплених робіт був іконопис XVII-початку XX століття. Також є й твори сучасних художників. Загарбники не оминули художній музей імені Олексія Шовкуненка, якому було 10 тисяч експонатів і є одним із найцікавіших музейних зібрань України. Тут були представлені твори українського та зарубіжного живопису, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, починаючи зі зразків російського іконопису XVII століття й до робіт сучасних херсонських художників.