"Обставини поки що тривожні": у РДК анонсували "прибирання" в Бєлгородській області (відео)

Попри те, що диверсанти хизуються безперешкодними поїздками регіоном, місцева влада оголосила про скасування режиму контртерористичної операції.

У Бєлгородській області тривожно, однак російські партизани були готові до складнощів. Про це йдеться у публікації "Російського добровольчого корпусу" в соцмережах від 23 травня.

"Обставини на маленькому, але вже нашому власному, шматочку Батьківщини поки що тривожні, та й прибратися не завадить. Мітли ми з собою взяли, а совків на Русі поки що вистачає", — заявили в РДК.

Також партизани поділились кадрами, на яких військові з жовтими пов’язками переміщуються населеним пунктом на військовій техніці зі зброєю руках. На горизонті у відео можна розгледіти, як у кількох місцях здіймається дим.

У Бєлгородській області скасували режим КТО

Попри публікації відео поїздок бійців РДК в Бєлгородській області РФ влада ухвалила рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території регіону. Про це 23 травня повідомив у соцмережах губернатор В’ячеслав Гладков.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що слова "мочити терористів у сортирі" Володимира Путіна знову актуальні.

23 травня радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що легіон "Свобода Росії" та РДК продовжують просуватись територією країни-агресорки. За його словами, фронт у Бєлгородській області розтягнувся вже на 40 кілометрів.