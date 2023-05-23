"Це маневр": екскомандувач Сухопутних сил США у Європі оцінив ситуацію поблизу Бєлгорода

Маневри організовують, як вважає американський генерал у відставці Марк Гертлінг, коли мають намір провести реальну велику наступальну операцію.

Марк Гертлінг, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі, оцінив ситуацію у Бєлгородській області, куди зайшли російські добровольці. Він вважає це маневрами напередодні великого наступу України. Про це інформує "Голос Америки".

Він вважає такі дії певними заходами, які стосуються маневрів. З його слів, існує торит поширені види маневрів напередодні наступу, зокрема такі:

раптові напади повинні викликати паніку у ворожих військах;

обманні маневри створюють "видимість атаки" або початку наступу до початку справжнього наступу;

демонстративні наступальні дії показують просування на полі бою з бажанням заплутати ворога, але не контактувати з ним.

Американський генерал у відставці назвав події на Білгородщині частиною звичайних військових маневрів. Такі заходи нібито часто організовують, коли мають намір провести реальну велику наступальну операцію.

"Щоб заплутати ворога щодо того, де буде завдано головного удару", — зазначив генерал США у відставці.

Бої в Бєлгородській області

Російські добровольці, які підтримують Україну у війні з Росією, 22 травня заявили, що звільнили село Козинка Грайворонського району. Вони також змогли зайти до адміністративного центру району — міста Грайворон.

Міністерство оборони Росії та силові структури відреагувало на подію. У воєнному відомстві заявили, силовики "зачищають" Грайворонський район Бєлгородської області.

Нагадаємо, 23 травня Російський добровольчий корпус анонсував "прибирання" в Бєлгородській області. "Диверсанти" хизуються безперешкодними поїздками регіоном, місцева влада оголосила про скасування режиму контртерористичної операції. Вони опублікували відео, на якому військові з жовтими пов’язками переміщуються населеним пунктом на військовій техніці зі зброєю руках.