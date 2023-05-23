Мінімум зброї вже є: Буданов спрогнозував якнайшвидший контрнаступ ЗСУ

За даними Кирила Буданова, українські військові потребують подальших постачань зброї, щоб створити значний запас озброєнь та боєприпасів.

Збройні сили України вже мають необхідне мінімальне озброєння для початку контрнаступу, яке планується зробити в найближчому майбутньому. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив японському телеканалу телеканалу NHK.

"У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що контрнаступ розпочнеться найближчим часом", — наводить його слова японське громадське телебачення.

Згідно з заявою Буданова, українським військовим досі потрібний значний запас озброєнь та боєприпасів, щоб успішно продовжити операції.

"Потрібно більше зброї. Потрібні винищувачі. Сподіваюся, що міжнародне співтовариство все готове для допомоги Україні", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, 18 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що російські загарбники відійшли до 570 метрів із позицій під Бахмутом.

Також 18 травня політик Олександр Лукашенко назвав заяви про контрнаступ ЗСУ дезінформацією. На його думку, наступальних дій з боку України "ні і бути не може".