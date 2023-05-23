Події у Бєлгородській області це зухвала операція ГУР Міноборони України, — The Times

Метою подій у Бєлгородській області є — викликати хаос, демотивувати ворога та відволікти певні сили ЗС РФ, вважають західні журналісти.

Транскордонна операція у Бєлгородській області Росії несе ознаки чергової зухвалої операції ГУР Міноборони України . Про це повідомляє видання The Times.

Як зауважує видання, люди, які зайшли на територію Росії, були одягнені в український камуфляж, мали зброю стандартів НАТО та пересувалися на американських "Хаммерах". Також журналісти не вважають збігом звернення очільника української військової розвідки Кирила Буданова до російських вояків, аби вони здавалися у полон.

"Кремль не може ігнорувати загрозу, яку російські партизанські загони за підтримки важкої артилерії, бронетехніки та бойових машин, становлять для північної частини кордону з Україною. Путін стоїть перед дилемою: якщо він не відведе війська назад до Росії для захисту цих територій, то покаже своєму народу, що цар, якого вони вважали всемогутнім, не може захистити навіть кордон. Це також скоротить оборонні лінії на півдні саме тоді, коли Україна готується завдати удару у відповідь", — пише видання.

Журналісти припустили, що метою подій в прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ є — викликати хаос та паніку серед населення, демотивувати і водночас відволікти ворога та змусити його витрачати ресурси.

Нагадаємо, що Міноборони РФ повідомило про знищення 70 "диверсантів" та 8 одиниць їхньої техніки у Бєлгородській області. Водночас бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили, що у них немає втрат і техніка вся на місці, натякнувши, що МО РФ влаштувало постановку.

Раніше очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бійці не братимуть участь у боях у Бєлгородській області через те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав йому не пхати носа в ці справи.