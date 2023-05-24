Українські військові не брали участі у рейді на Білгородську область, — NYT

За словами журналістів, під час операції українські сили переважно діяли лише як сили підтримки, захищаючи кордони на випадок контратаки з боку росіян.

Українські військові не брали участь у спецоперації у Білгородській області РФ разом із легіоном "Свобода Росії" та "Російським добровольчим корпусом". Про це пише The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника.

За словами журналістів, причетність українських військових до операції не зрозуміла. Так, РДК воює під егідою Українського міжнародного легіону, бойової сили, до складу якої входять підрозділи, що складаються з американських та британських добровольців, а також білорусів, грузинів та інших. Проте сам легіон перебуває під контролем Збройних сил України та під командуванням українських офіцерів.

Повідомляється, що під час операції українські сили переважно діяли лише як сили підтримки, захищаючи кордони на випадок контратаки з боку росіян. За словами чиновника, втрати у частинах, які брали участь у білгородській операції, були, але невеликі, щоб говорити про те, що вони втратили боєздатність.

Також видання пише, що кількасот росіян було відправлено на передову, але українські військові не розголошують, скільки саме росіян воює на боці України.

Нагадаємо, що 22 травня бійці легіону "Свобода Росії", а також "Російського добровольчого корпусу" зайшли на територію Білгородської області РФ. У російських ЗМІ повідомили про бої в регіоні.

Як потім зазначили американські аналітики, рейди РДК під Білгородом вразили інформпростор РФ. З'явилися думки, що були посіяти паніку в РФ перед очікуваним контрнаступом ЗСУ. На думку деяких "воєнкорів", це наголошує на слабкості укріплень у районі кордону.

Також журналісти The Times заявили, що події у Білгородській області – це зухвала операція ГУР Міноборони України. Метою подій у Білгородській області є викликати хаос, демотивувати ворога та відволікти певні сили ЗС РФ, вважають західні журналісти.