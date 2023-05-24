Путіну байдуже, скільки росіян на війні він уб'є, — ексспецпредставник США

Мирні переговори, як зазначає Курт Волкер, найближчим часом неможливі через позицію Кремля. Українська армія продовжуватиме витісняти окупантів зі своєї території і лише після перемоги може розпочатися діалог.

На сьогодні все ще немає перспектив для того, щоб розпочати справжні мирні переговори між Україною та Російською Федерацією, і пов'язано це з позицією Кремля та її лідера. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер 24 травня.

За його словами, аналіз поведінки президента РФ Володимира Путіна вказує на те, що він не має наміру найближчим часом припиняти війну в Україні, а отже, боротьба триває.

"Я думаю, ми всі бачимо, що Володимир Путін не має наміру припиняти боротьбу, якщо ви слухаєте, що він каже, дивіться, як він поводиться, що він робить. Йому байдуже, скільки росіян він уб'є. Він збирається продовжувати боротьбу", — йдеться у повідомленні.

Щодо реальних мирних ініціатив, то вони поки що неможливі. Українська сторона погодиться на них лише тоді, коли здобуде повну перемогу над російськими військами в Україні та ЗСУ звільнять усі території до кордонів 1991 року.

"Тоді, я думаю, може з'явитися шлях для укладання мирного договору. Але спочатку їх треба перемогти", — продовжив Курт Волкер.

Ексспецпредставник США в Україні окремо зазначив, що Росія має всі шанси на те, щоб стати нормальною країною, але має пройти величезний шлях. Кілька десятиліть народу РФ промивали мізки і нав'язували культуру смерті та насильства, як зазначає Курт Волкер, тому швидко цього позбутися не можна.

"Потрібно багато часу, щоб це змінити. І зміни почнуться з поразки російських військ. Нам варто було б бажати, щоб російське суспільство стало мирним і успішним, росіяни жили б у межах своєї країни і були добрими сусідами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня повідомлялося, що у Зеленського допустили мирний договір з РФ, але тільки за однієї умови. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що спочатку в Кремлі має змінитися політичний устрій, а потім уже можна розпочинати діалог.