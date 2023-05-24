Міністр оборони Великобританії прибув до Києва з неанонсованим візитом (фото)

Міністри обговорили вступ України до НАТО, "мирну формулу" Володимира Зеленського, підготовку українських військових та постачання зброї, якої потребують ЗСУ.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес прибув до Києва та зустрівся з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим. Про це повідомляє Міністерство оборони України сьогодні, 24 травня.

Український міністр повідомив, що обговорив з Уоллесом пріоритети щодо озброєння України для досягнення перемоги, "особливо щодо зброї, яка дає можливість завдавати поразки ворогові на далеких дистанціях, такої як Storm Shadow".

Крім того, Рєзников поговорив з Уоллесом про НАТОвську перспективу України в контексті майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, а також про подання України питання стабілізації миру в Європі.

Рєзніков вкотре наголосив, що для цього потрібно використати формулу миру президента України Володимира Зеленського.

Міністр оборони Великобританії зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, яку надали Україні партнери.

"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками", — сказав Уоллес.

18 травня міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що хоче стати генеральним секретарем НАТО.

15 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна також передасть Україні далекобійні ракети. Франція, як і Великобританія, має на озброєнні ракети великої дальності Storm Shadow, проте використовує їм назву SCALP-EG.