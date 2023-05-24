"Смерті заради его та імперських амбіцій": Путін не зможе виграти війну в Україні, — Воллес

Глава Міноборони Великобританії вважає, що міжнародне співтовариство на тлі російської агресії лише сильніше підтримуватиме Київ. Йдеться про всілякі види озброєння, серед яких є і винищувачі F-16.

Президент Російської Федерації Володимир Путін має усвідомити, що не зможе перемогти у війні проти України. Про це повідомив голова Міноборони Великобританії Бен Воллес за підсумками зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим у Києві 24 травня.

За його словами, західні партнери продовжать підтримувати Україну доти, доки ВСУ не переможуть російську агресію і з кожним разом ця допомога лише посилюватиметься.

"Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну, яку він розв'язав, незважаючи на те скільки він відправить на смерть російських солдатів заради его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії", — йдеться у повідомленні.

Окремо він зазначив, що право України на самооборону було надано Статутом ООН та його неможливо оскаржити. Незважаючи на всі міжнародні закони та Женевську конвенцію, російські окупанти та Кремль продовжує цілеспрямовано спрямовувати зброю на населення України, тому Україна має право на те, щоб захищати себе та просити допомоги у своїх друзів та союзників.

Це міжнародне право належить всім і не діє лише певні держави.

"Зараз Росія починає усвідомлювати, що союзники України будуть разом з нею в її праві на самооборону і допомагатимуть Україні всіма можливими видами озброєння, починаючи з протитанкових ракет і завершуючи танками, Storm Shadow, і вже зараз — F-16", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня у Великій Британії повідомляли, що Володимир Путін може застосувати хімічну зброю при успіхах ЗСУ у контрнаступі. За словами Бена Воллеса, вже були приклади, коли армія Російської Федерації масово труїла сирійців, допомагаючи режиму Асада.