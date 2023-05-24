Пригожин заявив про загибель 20 тисяч бійців ПВК "Вагнер" в Україні: Гіркін не повірив

За словами колишнього ватажка бойовиків т.зв. "ДНР", безповоротні втрати серед "вагнерівців" становлять щонайменше 40 тисяч людей.

За весь час повномасштабного вторгнення в Україну загинули 20 тисяч найманців ПВК "Вагнер", половина з них – завербовані в'язні. Такі дані засновник ПВК Євгеній Пригожин озвучив в інтерв'ю російському пропагандисту Костянтину Долгову.

"За час операції (у Бахмуті – ред.) я обрав 50 тисяч ув'язнених, з яких загинуло приблизно 20 відсотків. Їх загинуло рівно стільки ж, скільки й тих, хто прийшов до нас за контрактом. Приблизно ще 20 відсотків – це поранені, які мають поранення, які не дають змоги від трьох місяців і більше виконувати бойові завдання", – сказав Пригожин.

Він додав, що на момент боїв за Бахмут у складі його приватного воєнізованого формування залишилося 35 тисяч людей.

Гіркін не вірить у "статистику" Пригожина

У своєму Telegram-каналі колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін розкритикував інформацію засновника ПВК. За його словами, безповоротні втрати найманців становлять щонайменше 40 тисяч людей. Це результат тактики "любителя бахмутських м'ясорубок".

"За деякими наявними у мене даними, втрати "Вагнера" навіть за піврічну операцію, що завершилася штурмом Бахмута, більше (мінімум у півтора раза), але я цю цифру ще ніколи й ніде не озвучував і не мав наміру, поки сам "Весельчак У" ( ...) про це не заговорив", — написав Гіркін.

Нагадаємо, 24 травня голова ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що Росія зробила протилежне до заявленої мети "спецоперації" – мілітаризувала Україну. За його словами, якщо на початок вторгнення Україна мала 500 танків, тепер — п'ять тисяч. Якщо вміло воювати 20 тис. осіб, то тепер уміють 400 тис. осіб.

22 травня представник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку перебуває на межі повного знищення. Водночас українські військові поступово витісняють супротивника з бойових позицій на флангах.