РФ мілітаризувала Україну і зробила найвідомішою країною світу, — Пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" також високо оцінив навички українських військових. За його словами, якщо на початок вторгнення Україна мала 500 танків, то тепер — п'ять тисяч. Якщо вміло воювати 20 тис. бійців, то тепер — 400 тис.

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Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війна зробила українців найвідомішою нацією у світі та розкритикував "хамські" дії російських військових в Україні. Він також оцінив ЗСУ як одну з найсильніших армій світу, але на перше місце, очікувано, поставив ПВК "Вагнер". Про це повідомляється в Telegram-каналі "Пресслужба Пригожина".

"Прийшли по-хамськи, пройшлися чоботами по всій території у пошуках нацистів, — заявив Пригожин. — Поки шукали нацистів, "наколбасили" всіх, кого можемо. Підійшли до Києва, потім, російською мовою називаю: "Обос**лися і відійшли"", — сказав Пригожин, додавши, що згодом аналогічна історія повторилася з Херсоном, Ізюмом, Лиманом та іншими містами.

Він повторив заявлені Кремлем цілі так званої "спецоперації" (як у РФ називають масштабне вторгнення в Україну): "денацифікація" та "демілітаризація". І сказав, що Росія допомогла стати Україні країною, про яку говорять у всьому світі.

Провідник російських найманців пустився в історичний екскурс — зазначив, що нинішню популярність України у світі якщо і можна з чимось порівнювати, то, скоріше, з часом найвищого розквіту давньогрецького суспільства (судячи з усього, йдеться про так званий Класичний період) чи Римської імперії.

"Це, я не знаю, як греки за часів процвітання Греції, як римляни були <…> Україна стала країною, яку знають абсолютно скрізь — це щодо денацифікації", — сказав Пригожин.

П'ять тисяч танків ЗСУ

Він оцінив і другу мету ініційованої Путіним війни щодо роззброєння України.

Якщо на початок вторгнення Україна мала 500 танків, тепер вони мають п'ять тисяч танків. Якщо в них воювати вміли 20 тис., то тепер вміють воювати 400 тисяч, зазначив він.

"Як же ми її демілітаризували? — продовжив Пригожин. — Виходить, що ми її, хр*н знає як, мілітаризували".

Він також наголосив на вмінні українських військових швидко освоювати будь-яку техніку — чи то радянського зразка, чи НАТО, чи будь-яку іншу, а також повторив за іншими коментаторами тезу про те, що для України війна з РФ — вітчизняна.

"І вони абсолютно філософськи ставляться до того, яких втрат зазнають. У них все йде задля досягнення верховної мети, як у нас у Велику вітчизняну війну", — сказав Пригожин.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висміяв втрати російської армії, про які повідомляють у РФ. За його словами, має відчуватися рух до перемоги над російськими окупантами.

Також повідомлялося, що винищувачі F-16 не будуть залучені до контрнаступу України. Зеленський та Байден повідомили про результати переговорів.