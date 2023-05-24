Пропагандисти висміяли смерть бійця ПВК "Вагнер", але невдовзі усвідомили помилку (фото)

Російські Telegram-канали прийняли Максима Білевича за українського військового, який нібито проник у Бєлгородську область у складі "ДРГ". Коли з'ясувалась правда, публікації почали видалятися.

Російські пропагандисти прийняли загиблого бійця ПВК "Вагнер" за українського військовослужбовця. Коли Telegram-канали усвідомили, що припустилися помилки — публікації почали видалятися.

У вівторок, 23 травня, з'явилася інформація про те, що військовослужбовець Максим Білевич помер на війні в Україні. Російські Telegram-канали, які мають проросійську позицію, написали, що йдеться про одного з бійців "ДРГ", яка проникла на територію Бєлгородської області. На опублікованих кадрах можна побачити, що цю новину підхопили пропагандисти, не перевіривши інформацію.

"Пишуть, що на Білгородщині заземили нациста з "Кракена". Нагадаю, нацисти з "Кракена" прострілювали ноги нашим військовополоненим 24-26 березня минулого року. Хороший був рейд", — написав про це російський військовий журналіст Роман Сапоньков.

Пропагандисти переплутали загиблого бійця ПВК "Вагнер" з українським військовим Фото: Скриншот Пропагандисти переплутали загиблого бійця ПВК "Вагнер" з українським військовим Фото: Скриншот Пропагандисти переплутали загиблого бійця ПВК "Вагнер" з українським військовим Фото: Скриншот Пропагандисти переплутали загиблого бійця ПВК "Вагнер" з українським військовим Фото: Скриншот

Коли з'ясувалося, що насправді загинув росіянин з ПВК "Вагнер", багато медіа почали видаляти публікації.

Насправді виявилося, що 41-річний Максим Білевич брав участь у боях за Бахмут проти України, про що пишуть росЗМІ. До початку повномасштабної війни Росії проти України він працював токарем у себе на батьківщині в Кам'янську-Уральському на місцевому підприємстві, а на фронті був навідником самохідної гаубиці.

Пропагандисти переплутали загиблого бійця ПВК "Вагнер" з українським військовим Фото: Скриншот

Посмертно його нагородили медаллю "За відвагу" та чорним хрестом ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, 24 травня повідомлялося, що російським окупантам у Запорізькій області в останні дні було вкрай "гаряче" на цьому напрямку і вони зазнали колосальної кількості втрат.

Також власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про загибель 20 тисяч бійців ПВК "Вагнер" в Україні. Він додав, що на момент боїв за Бахмут у складі його приватного формування залишилось 35 тисяч людей.