"Великий шлях": Пригожин визнав, що "вагнерівці" воювали в Україні з 2014 року

Власник ПВК "Вагнер" стверджує, що група найманців вирушила у свій перший рейд у 2014 році, а точкою призначення став Донбас.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що у Донецькій та Луганській областях проти ЗСУ з 2014 року воювали, в тому числі, і його найманці. Відповідна заява російського бізнесмена, в якій він говорив про роль найманців в окупації Донбасу, була розміщена в телеграм-каналі його прес-служби у середу, 24 травня.

Власника групи найманців запитали, що означає табличка на фасаді його офісу на набережній Лейтенанта Шмідта в Санкт-Петербурзі. На ній написано "З цього офісу у 2014 році вирушили перші бійці ПВК "Вагнер" на Донбас".

У зв'язку з цим Пригожина запитали про те, чи можна вважати цей будинок "місцем народження ПВК Вагнер".

"Так, з цього офісу перші хлопці поїхали у 2014 році на Донбас, подолали великий шлях, провели серйозну роботу", — сказав Пригожин.

Нагадаємо, 24 травня Євген Пригожин заявив про загибель 20 тисяч бійців ПВК "Вагнер" в Україні. За його словами, на момент боїв за Бахмут у складі його приватного воєнізованого формування залишалося 35 тисяч людей.

А 13 березня іноземні ЗМІ написали про те, що президент США Джо Байден не хоче визнавати ПВК "Вагнер" терористичною організацією. За інформацією медіа, "вагнерівці" працюють у Судані, Лівії, ЦАР, Мозамбіку та інших державах. Статус терористів може підірвати відносини США з африканськими країнами, упевнені у Білому домі.