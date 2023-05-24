За 50 метрів до ворога: бійці "Едельвейсу" показали, як захищають Україну на фронті (фото)

Всього 50 метрів відділяє воїнів "Едельвейсу" від російських загарбників, яких доводиться знищувати майже впритул до позицій.

Бійці 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" успішно виконують завдання на фронті, відбиваючи атаки російських загарбників, які впритул наближаються до позицій. Про це 24 травня повідомили у пресслужбі підрозділу у Facebook.

Результати протидії окупантам не оголосили, але з'ясувалося, що росіян українські захисники фактично бачать ворога зблизька. Всього 50 метрів відділяє їх від противника.

"Хоробрі воїни з 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" за 50 метрів від ворога", – йдеться у дописі.

"Едельвейс" на захисті України під час масштабного вторгнення ЗС РФ

Бійці 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" після вторгнення військ в Україну у березні 2022 року передислокувалися з Львівщини на Волинський напрямок, де повинні були утримувати ворога у разі наступу з території Білорусі. Також воїни 10 ОГШБр проводили штурмові дії та взяли під свій контроль кілька населених пунктів на Київщині. Перемога під Києвом дозволила передислокувати військове з'єднання, яке було переведене на Донеччину, де, зокрема бригада відзначилась в обороні Соледара і прилеглих районів. Президент Володимир Зеленський указом від 14 січня 2023 року бригаді присвоїв почесне найменування "Едельвейс".

Нагадаємо, 23 травня бійці 110 ОМБр назвали причину "м'ясних штурмів" ЗС РФ. Один з українських захисників розповів, що наркотики дозволяють росіянам підвищувати адреналін, який і змушує їх йти на позиції без належної підтримки з боку техніки чи авіації. Виявилося, що техніки й озброєння в загарбників удосталь. Деякі з мобілізованих росіян, які опиняються в полоні, навіть не використовували жодного разу автомати.

Також 23 травня у ССО показали підсумки успішної операції на лівому березі Дніпра. Воїни морського центру сил спецпризначення успішно провели операцію з коригування артилерії, проте потрапили під нещадний обстріл окупантів. Бійці зазначають, що завдяки злагодженій та ефективній роботі їм вдалося завдати ворогові значних втрат, проте під час виконання бойового завдання українські захисники потрапили під обстріл окупантів.