"Пропагандистська машина зламалася": у ГУР спростували інформацію про "серйозні втрати" РДК

Андрій Юсов пояснив, що російські медіа не можуть пояснити громадянам те, що відбувається, тому створюють масу фейків про події у Бєлгородській області. Також він назвав смішною інформацію про те, що генерал ЗС РФ нібито особисто керував "зачисткою" вулиці від "ДРГ".

У Головному управлінні розвідки при Міноборони України спростували поширену росЗМІ інформацію про те, що РДК зазнав серйозних втрат у Бєлгородській області. Про це представник української розвідки Андрій Юсов розповів в ефірі національного телемарафону у середу, 24 травня.

"Щодо втрат — ні, ця інформація не підтверджується. Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки й не більше", — сказав Юсов.

Він також додав, що російські медіа, висвітлюючи нещодавні інциденти у Бєлгородській області, допустили низку неточностей та генерували фейки. Так, Юсов назвав кумедною інформацію про те, що генерал ЗС РФ нібито особисто керував "зачисткою" вулиці від так званих українських диверсантів.

Представник розвідки наголосив, що вже зараз пропагандистська машина зламалася, оскільки ніхто з журналістів РФ не зміг адекватно висвітлити події у Бєлгородській області та пояснити росіянам, що відбувається.

А відбувається в РФ, на думку Юсова, протистояння між злочинним режимом та вільними людьми.

Нагадаємо, 24 травня пропагандисти РФ імітували кадри з "розбитою" технікою РДК та ЛСР. Однак навіть користувачі соцмереж помітили неточності. Так, під колесом одного з "Хамві" немає слідів на ґрунті, а інший "врізався" в траншею, проте навіть не зрушив ґрунту перед собою.

Дещо пізніше РДК спростував заяви Міноборони РФ про знищення групи під Бєлгородом. Зокрема йшлося про десятки знищених бронемашин MaxxPro, які нібито знищив сам губернатор Гладков.