Міна впала за сто метрів: військкори потрапили під обстріл у Козинці на Бєлгородщині (відео)

За словами російських журналістів, було чутно два влучання. Інцидент стався поряд із КПП "Грайворон", яке 22 травня захопили бійці РДК і ЛСР.

24 травня поблизу контрольно-пропускного пункту "Грайворон" у Бєлгородській області РФ пролунали вибухи. В цей момент там працювали російські журналісти. Про інцидент повідомили в соцмережах "РИА Новости".

Кореспондент ЗМІ передав, що ніхто не постраждав.

За словами військкора Readovka Ярослава Воробйова, журналісти потрапили під мінометний обстріл.

Він розповів, що було два влучання на КПП у селі Козинка.

"Там, окрім Readovka, також були кореспонденти з інших ЗМІ. Подробиці з'ясовуються", — йдеться в пості.

Пізніше медіа опублікувало кадри, зняті військкором під час обстрілу.

У ЗМІ звинуватили Збройні сили України в начебто прицільному ударі по журналістах.

"Усі члени знімальних команд, які потрапили під обстріл у Бєлгородській області, живі та зараз перебувають у безпеці. Прильоти припали прямо на КПП у Козинці — їх було два", — написали в телеграм-каналі.

Також під в момент атаки в Козинці перебувала знімальна група медіа "Известия".

Однак вони звинуватили в обстрілі КПП не ЗСУ, а "націоналістів". Імовірно, йдеться про бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які зайшли в Бєлгородську область 22 травня.

За даними SHOT, чия знімальна група також потрапила під обстріл, на відстані приблизно ста метрів від журналістів упала міна.

У медіа припустили, що вона була калібру 120 мм.

Нагадаємо, розслідувачі "7х7" з’ясували, що кордони в Бєлгородській області з вересня минулого року охороняють строковики РФ.

Голова Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив про ліквідацію прориву нібито українських бійців у Бєлгородську область. За його словами, "залишки націоналістів" були відкинуті на територію України.