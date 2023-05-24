"Цікаве явище": населення Бєлгородщині підтримує повстанців і поповнює їхні лави, – ГУР

За повідомленням української розвідки, місцеве населення у Бєлгородській області втікало не від добровольців РДК і легіону "Свобода Росії", а від авіаударів та артилерійських ударів ЗС РФ.

В Росії зіткнулися з цікавим явищем у Бєлгородській області – високим рівнем лояльності місцевого населення до бійців легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу". Про це в ефірі телеканалу Freeдом 24 травня сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, до повстанців вже долучилася велика кількість людей у Бєлгородській області.

"Р*шисти зіткнулися з цікавим явищем – великим рівнем лояльності місцевого населення стосовно повстанців – до представників "Російського добровольчого корпусу", легіону "Свобода Росії". Місцеве населення тікало загалом не від них, а від авіаударів та артилерійських ударів регулярної так званої армії й Міністерства оборони Російської Федерації", – розповів Юсов.

Він додав, що частина повстанців перебуває на території РФ, і мережа продовжує розвиватися. Він наголосив, що російські пропагандисти зараз не знають як коментувати ситуацію, що склалася.

"Дійсно це дії російських громадян, це російські, можна сказати, патріоти, які думають про майбутнє своєї країни і розуміють, що зі злочинним режимом Путіна та його спільниками жодного майбутнього нормального у Росії бути не може. Тому очевидно, що і масштаби збільшуються. Є всі підстави припускати, що і географія буде розширюватися, і кількість учасників буде збільшуватися", – прогнозує Юсов.

Нагадаємо, що у Міноборони України 23 травня заявили, що події в Бєлгородській області поставили для РФ питання про перегрупування військ.

У західних ЗМІ події на Бєлгородщині назвали зухвалою операцією ГУР Міноборони України, метою якої є — викликати хаос, демотивувати ворога та відволікти певні сили ЗС РФ.

Російські повстанці назвали брехнею повідомлення Міноборони РФ про ліквідацію 70 їхніх побратимів та знищення техніки. Тим часом очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що Шойгу наказав йому не пхати носа у ситуації, подібні до тої, яка зараз відбувається в Бєлгородській області.