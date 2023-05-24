Обстріляли ракетами, щоб звинуватити ЗСУ: ЗС РФ влаштували провокацію у Токмаку

На місці вибуху однієї з ракет місцеві мешканці виявили її уламок, на якому було написано гасло: "За братву и за победу", яким організатори провокації і викрили себе.

В Запорізькій області російські окупанти влаштували провокацію. Вони обстріляли окуповане місто Токмак і видали це за дії ЗСУ. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, після обстрілу окупанти оточили місце "прильоту", щоб приховати докази.

"На місці вибуху однієї з російських ракет місцеві мешканці виявили її уламок, на якому було написано гасло: "За братву и за победу", яким організатори провокації викрили себе. З метою приховання скоєного злочину зазначений уламок ракети знімати на відео окупанти заборонили, а свідків інциденту попередили про кримінальну відповідальність за розповсюдження будь-яких коментарів", — повідомила Ганна Маляр.

За її інформацією, російські окупанти цілеспрямовано знищили обладнання мобільного зв’язку в районах населених пунктів Гладківка, Обривка, Нова Маячка, Виноградове, Таврійське Херсонської області, аби мирні жителі не могли обмінюватися інформацією.

Електроустаткування мобільного зв’язку окупанти демонтували, а на вежах підрізали опори і повалили їх. Також загарбники заборонили жителям проїзд на тимчасово окуповану територію у районі Голої Пристані, де є доступ до мережі українського мобільного зв’язку.

Нагадаємо, що російські окупанти очікують на контрнаступ ЗСУ в районі Токмака. Для цього вони облаштували там кілька ліній оборони.

Раніше Ганна Маляр повідомила, що у передмісті Бахмута в Донецькій області спостерігається спад інтенсивності боїв на флангах.