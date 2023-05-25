Контракт на $285 млн: Держдеп США схвалив угоду з продажу ЗРК NASAMS Україні

У Міноборони США заявили, що в комплект увійдуть радар AN/MPQ-64F1 Sentinel, центр розподілу вогню, пускові установки та інше обладнання.

Державний департамент Сполучених Штатів ухвалив рішення про продаж Україні зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Про це заявили в Агентстві співробітництва у галузі безпеки та оборони США.

Також повідомляється, що буде передано і супутнє обладнання. Загальна вартість контракту становитиме 285 млн доларів.

Повідомляється, що в комплект увійдуть:

Один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel;

центр розподілу вогню;

пускові установки;

захищений зв'язок;

приймачі GPS;

набори інструментів;

комплект кабелів та завантажувачі кодів;

випробувальне обладнання;

допоміжне обладнання;

первинні двигуни;

генератори;

технічна документація;

інші запчастини;

супутні елементи логістики.

"Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та завдання національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", — сказано в повідомленні.

В агентстві зазначили, що Україна гостро потребує підвищення своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів. Придбання NASAMS дозволить їй підвищити здатність захисту свого народу та критично важливої інфраструктури.

Повідомляється, що основним підрядником буде Raytheon Missiles and Defense. Продаж комплексу не вплине на оборонну здатність США.

Що таке ЗРК NASAMS

Пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах. ЗРК може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем малого радіуса дії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть викупити в Ізраїлю ударні гелікоптери Apache для передачі їх Україні. Гелікоптери Apache першого покоління, які перебувають на озброєнні ВПС Ізраїлю, можуть бути передані ЗСУ. Натомість ізраїльська армія отримає 20 машин Apache варіанта Echo.

Крім того, нагадаємо, що США прискорили постачання озброєння Україні на 30%. Американські військові зізналися, що після закінчення Холодної війни ідея про те, що доведеться швидко витягувати техніку зі складів, здавалася малоймовірною. Тому їм довелося відточувати навички швидкого переміщення вантажів через Атлантику.