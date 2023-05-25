"Потрібні люди": Пригожин заявив, що загальна мобілізація в РФ неминуча

Очільник ПВК "Вагнер" вбачив "плюс" у мобілізації в прикордонних регіонах Російської Федерації, оскільки мобілізовані воюватимуть "поряд з домом".

Очільник приватної військової компанії "Вагнер" і "кухар" Путіна Євген Пригожин заявив, що для перемоги Росії потрібна загальна мобілізація, і вона неминуча. Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

Під час зустрічі з представниками прикордонних територій РФ Пригожин торкнувся теми чергової мобілізації в Росії.

"Загальна мобілізація просто неминуча. Плюс мобілізації у прикордонній зоні – те, що ти йдеш не кудись там, а поряд зі своїм будинком. Це неминуче у момент, коли потрібні люди", — пояснив голова ПВК "Вагнер".

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин також дав велике інтерв'ю пропагандисту Костянтину Долгову. Він зробив прогноз щодо війни проти України. На його думку, війна піде за важким для Росії сценарієм.

"Оптимістичний сценарій, у який я мало вірю, це, якщо Європа та Америка втомляться від українського конфлікту, Китай посадить усіх за стіл переговорів, ми домовимося про те, що все, що ми вже хапнули, це наше. Навряд чи він можливий. Тепер песимістичний сценарій. Українцям дають ракети, вони готують війська, у них є "Леопарди", у них підготовлений досить управлінський склад. Безумовно, вони продовжуватимуть наступ, намагатимуться контратакувати, можливо, це контрнаступ десь стане успішним. Вони намагатимуться відновити кордони до 2014 року, атакуватимуть Крим, намагатимуться підірвати Кримський міст. Найімовірніше, для нас сценарій СВО не буде хорошим", — сказав він.

На думку Пригожина, в Росії мають запровадити воєнний стан, оголосити нову хвилю мобілізації, і всіх, кого можливо, перевести на виробництво боєприпасів.

В ГУР Міноборони України заявили, що Путін і Пригожин — цілі №1 для ліквідації. Сам Пригожин погодився з тим, що його потрібно ліквідувати. Він вважає себе важливою фігурою у російсько-українській війні і повідомив, що поважає рішення його усунути.

Раніше Пригожин визнав, що найманці ПВК "Вагнер" воювали в Донецькій і Луганській областях проти ЗСУ з 2014 року. Також Євген Пригожин озвучив втрати ПВК "Вагнер". За його словами, загинули 20 тисяч найманців, половина з яких — завербовані ув’язнені. Однак Ігор Гіркін розкритикував заяву, озвучивши вдвічі більшу кількість загиблих бійців — 40 тисяч осіб.