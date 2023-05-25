"Тут немає почуття втоми": половина американців підтримують військову допомогу Україні, — AP

За словами журналістів, опитування американців показало, що 62% з них вважають Росію ворогом Сполучених Штатів. А 48% дуже стурбовані впливом Кремля у світі.

Рівень підтримки України з боку американців залишається високим. З'ясувалося, що половина населення США підтримує продовження постачання Пентагоном зброї в Україну, щоб та могла захиститися від вторгнення Росії. Про це повідомляє видання Associated Press з посиланням на дослідження Harris School університету Чикаго суспільної політики.

Повідомляється, що дослідники у квітні провели опитування, згідно з результатами якого більшість як демократів, так і республіканців підтримують надання зброї Україні.

Однак, як сказано в матеріалі, народна підтримка санкцій США проти Росії зазнала найбільшого падіння, впавши з 71% рік тому до 58% цієї весни. На думку аналітиків, зниження підтримки санкцій може відображати стурбованість людей тим, що зусилля щодо економічної ізоляції Росії сприяли інфляції.

"Тут немає почуття втоми Америки від України", — сказав старший політолог дослідницького центру RAND Самюель Чарап.

Дослідники дійшли висновку, що переважна більшість дорослих американців вважають, що Росія скоїла воєнні злочини під час конфлікту. Люди похилого віку частіше розглядають російське вторгнення як невиправдану спробу повалити український уряд — 79% серед людей віком 45 років і старше.

Згідно з результатами опитування, загалом 62% вважають Росію ворогом чи головним ворогом Сполучених Штатів. А 48% дуже стурбовані впливом Росії у світі. Лише 8% жителів США позитивно ставляться до президента РФ Володимира Путіна.

Як розповіла посол України в США Оксана Макарова, підтримка України в американському суспільстві є дуже сильною, попри те, що війна з Росією часто не посідає перше місце в американських новинах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть викупити в Ізраїлю ударні гелікоптери Apache для передачі їх Україні. Гелікоптери Apache першого покоління, які перебувають на озброєнні ВПС Ізраїлю, можуть бути передані ЗСУ. Натомість ізраїльська армія отримає 20 машин Apache варіанта Echo.

Крім того, нагадаємо, що США прискорили постачання озброєння Україні на 30%. Американські військові зізналися, що після закінчення Холодної війни ідея про те, що доведеться швидко витягувати техніку зі складів, здавалася малоймовірною. Тому їм довелося відточувати навички швидкого переміщення вантажів через Атлантику.