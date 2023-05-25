Напад у кілька хвиль: росіяни 12-й раз за травень атакували Київ дронами-камікадзе

У КМВА заявили, що сили ППО збили всі повітряні цілі на Київщині та столиці. ЗС РФ досі вважають Київ однією з головних цілей у війні.

У ніч проти 25 травня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. У Київській області та столиці повітряна тривога тривала понад три години. Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Ворог вкотре довів, що Київ залишається однією з головних його цілей у цій війні!" — йдеться у повідомленні.

В адміністрації наголосили, що з моменту попередньої атаки на українську столицю минуло 4 дні. Це була найдовша перерва за місяць. Проте сьогодні вночі росіяни провели вже 12-ту атаку за місяць, запустивши у бік Києва та Київської області дрони-камікадзе Shahed.

"Ворог продовжує використовувати тактику нападу в кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів. Так армія кремля намагається досягти поставленої мети, у тому числі й виснажити нашу ППО", — зазначили в КМВА.

Проте, згідно з повідомленням, усі повітряні цілі були збиті Силами оборони України, а тому ударів по Києву не допустили.

Також зазначимо, що повітряну тривогу було оголошено у багатьох областях України, включаючи східні та західні. Так, голова Харківської ОДА Олег Синегубов заявив, що місто й область також зазнали атаки російських окупантів.

"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів!" — Написав він.

Крім того, у Чернівецькій ОДА також заявили, що в області сили ППО збили ворожий БПЛА.

"Над територією області силами ППО збито БПЛА. Відповідні служби працюють", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 травня Дніпровська зенітна ракетна бригада збила соту мету. Йдеться про крилату ракету Х-101. Захисники неба з Дніпровської зенітної ракетної бригади змогли ліквідувати чотири таких ракети ЗС РФ та півтора десятка дронів-камікадзе, запущених російськими загарбниками.

Також 24 травня ЗС РФ влаштували провокацію у Токмаку. На місці вибуху однієї з ракет місцеві жителі виявили її уламок, на якому було написано гасло: "За братву та за перемогу", яким організатори провокації та викрили себе.