"Вагнер" закінчується: Череватий розповів про свою "дискусію" з Пригожиним

За словами спікера командування, власник ПВК "Вагнер" — не видатний воєначальник і водночас не дурний. У нього на столі — щоденні звіти про втрати й розвіддані, які говорять про те, що треба йти з Бахмута.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів про заочну дискусію з керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. За його словами, росіянам із воєнізованого формування потрібен лише привід, щоб залишити позиції в Бахмуті. Про це повідомляє "РБК-Україна".

За словами Череватого, Пригожин — не видатний воєначальник, і водночас не дурний. У нього на столі — щоденні звіти про втрати й розвіддані, і він зіставляє поточну інформацію.

Наприклад, за минулу добу ПВК "Вагнер" втратив 120 вбитих і 144 поранених. Рота загиблих і рота поранених — це серйозні втрати, і він усвідомлює, що час безповоротно минає, наявна жива сила — капітал, завдяки якому він хотів отримати хоча б якусь політичну суб'єктність, — теж вичерпується.

Гучні заяви в пресі — наслідок його висновку, що "Вагнер" закінчується, наголосив Череватий.

Полковник зазначив, що приблизно півтора місяця тому була т.зв. "заочна дискусія" з Євгеном Пригожиним, під час якої Череватий сказав, що тенденція до того, що "вагнерівці" йдуть на спад у Бахмуті, збережеться. І через те, що вербувати засуджених він більше не може, Бахмут стане останнім рубежем "Вагнера".

"Після цього він зняв на околицях Бахмута біля їхнього танка Т-34 відео, в якому назвав мене "генерал Череватий" і сказав, що я все говорю не так", — згадав полковник, додавши, що через місяць Пригожин сам почав заявляти про втрати й відсутність боєприпасів. Він також блефував, говорячи, що з 10 травня виведе свої війська та залишить поле діяльності для регулярної армії.

Нагадаємо, що обговорення російських втрат у Бахмуті було головною темою російського інформаційного простору. Ексватажок бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що заявлені Пригожиним втрати як мінімум у півтора разу вищі — понад 40 тисяч.

Також повідомлялося, що політолог розповів про справжні плани Пригожина. За словами Кирила Рогова, "кремлівський кулінар" вважає повномасштабне вторгнення в Україну помилкою, через яку ЗС РФ доведеться залишати захоплені міста.