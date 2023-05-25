"Чекаємо, коли залетить у бункер": ексагент КДБ висміяв захищеність російського кордону

За словами Сергія Жирнова, росіяни не мають прикордонників і ППО, інакше пояснити рейд у Бєлгородській області неможливо. Додатково він зазначив, що з такою армією можна буде легко дістатися і до президента.

Рейд РДК та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області продемонстрував усі недоліки російських окупантів і тепер президента РФ Володимира Путіна критикують навіть прихильники. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов 25 травня.

За його словами, про незахищеність російського кордону було відомо ще до початку повномасштабної війни, але скористалися цим бійці РДК та ЛСР лише зараз.

Цьому передували кілька подій у Брянську, а також коли з Харкова два вертольоти залетіли до Бєлгорода, зруйнували нафтобазу і назад без проблем повернулися на базу, як зазначає експерт.

"Виходить, що у них немає прикордонників, немає ППО. Все це потім ще раз підтвердилося, коли були прильоти по Саратову, Дягілєву, Кремлю тощо. Тепер ми чекаємо, коли вже залетить прямо в бункер до діда", — йдеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що жодної "другої армії світу" немає і ніколи не існувало. Це розуміє весь цивілізований світ і деякі росіяни. Навіть прихильники режиму Кремля, серед яких Ігор Гіркін-Стрєлков почав критикувати владу, проте, у нього все ще помилкові погляди із закликом воювати більше, як зазначає Сергій Жирнов.

"Пригожин також видав полум'яний спіч, де зазначив, що вони воюють, бо такий наказ. Євгеній у тебе є голова? Якщо тобі наказали йти на неправедну війну, то треба публічно заявити: наказ злочинний, я йому не підкоряюся, а Путіна заарештовую", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що ЗСУ не причетні до рейду під Бєлгородом, але не заперечують. Представник розвідки Андрій Юсов вважає, що внутрішні конфлікти в Кремлі стають щоразу масштабнішими. А ось ідея створення буферної зони всередині РФ буде корисною для України.