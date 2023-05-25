Окупанти вбили підлітка та його 20-річну сестру на Луганщині, — ОВА

За словами голови обласної адміністрації Артема Лисорога, росіяни не дозволяють місцевим жителям виїхати у безпечні регіони. Навіть дітей не евакуюють і залишають їх як живий щит.

Російські загарбники вбили неповнолітнього хлопця та 20-річну дівчину у Сватівському районі. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор сьогодні, 25 травня.

23 травня у другій половині дня росіяни обстріляли Райгородку. Після влучення снаряда в будинок загинули 16-річний хлопець і його повнолітня сестра, які на той час перебували на горищі. У будинку ще проживала їхня тітка, то про її долю нічого не відомо.

Глава ОВА заявив, що село Райгородка знаходиться у зоні активних бойових дій. Проте росіяни не дозволяють місцевим жителям виїхати у безпечні регіони. Навіть дітей не евакуюють, щоб, уже за традицією, створювати собі живий щит.

Щодо конкретно цієї трагедії — діти жили окремо від батьків з вересня, ті перебувають у Харківській області.

"Таким чином, вони створюють передову лінію оборони – живий щит, а потім уже за людьми ставлять зуби дракона. Про трагедію першим повідомив батько загиблих. Ще у вересні він разом із дружиною вирушив із Райгородки до Куп'янського району до родичів. Весь цей час батько приховував. телефонний зв'язок з дітьми та місце їх перебування. Поки не сталася трагедія", – повідомив Лисогор.

Він закликав якомога швидше евакуюватися на будь-який бік розмежування, заради порятунку життів своїх та близьких.

"З якого боку лінії розмежування ви б не знаходилися, ще раз закликаю евакуюватися з прифронтових сіл та селищ – збережіть життя собі, рідним та всім тим, хто по кілька разів на тиждень приїжджає та вмовляє вас виїхати", — каже голова області.

25 травня Лисогор також повідомив, що російські окупанти на Луганщині почали шукати людей, які мають проукраїнську позицію і можуть допомагати українським військовим. Все це на тлі розмов про наближення контрнаступу.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що РФ на Луганщині зайнялася паспортизацією випускників — інакше їм погрожують не допустити до іспитів. Російські документи, за даними Луганської ОВВ, змушують оформляти всіх без винятку. У деяких населених пунктах навіть окреслили терміни примусової паспортизації.