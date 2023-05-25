Валить густий дим: в окупованому Мелітополі пролунали вибухи (фото, відео)

Як повідомив мер міста Іван Федоров, вибухи було чути у районі захопленого аеродрому.

У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області повідомляють про вибухи у районі аеродрому. Про це у четвер, 25 травня, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти Мелітополя рясно палять у районі захопленого аеродрому. Чути глухі вибухи, видно сильний дим. З'ясовуємо, що сталося", — написав мер.

Як повідомляє медіа "РІА-Мелітополь" у районі аеродрому було чути глухі звуки вибухів.

Нагадаємо, 24 травня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські окупанти стикаються із серйозними труднощами на Запорізькому напрямку. Останні дні виявилися для них напруженими через активні дії Збройних Сил України, що спричинило значні втрати з їхнього боку.

Нагадаємо, що 22 травня повідомлялося, що ЗС РФ заманюють жителів Запорізької області на війну, обіцяючи великі гроші. Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що по всьому місту розміщено безліч оголошень про вакансії у сфері охорони, але пізніше стає зрозумілим, що ці посади пов'язані з необхідністю служити у зоні бойових дій.