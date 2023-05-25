Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута: у мережі показали кадри визволення (відео)

Як розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, більшість українських військових вважалися зниклими безвісти.

Україна повернула із полону 106 захисників. Про це у четвер, 25 травня, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Як розповів Єрмак, усі вони — воїни, які боролися під Бахмутом. Загалом додому повернули 98 солдатів та 8 офіцерів. Частина раніше вважалися безвісти зниклими.

У мережі також опублікували відео, на якому відображено момент повернення українських захисників додому.

"Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогові наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен із них — герой нашої держави. Серед тих, кого повертаємо з полону, багато хто вважався зниклими безвісти. Рідні цих людей пройшли складний етап", — написав Єрмак.

Як уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, безвісти зниклими вважалися 68 осіб з-поміж тих, кого сьогодні вдалося повернути додому.

"Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту", — сказано в повідомленні координаційного штабу.

Як повідомляється, щонайменше 7 звільнених захисників мають різні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців уже виповнилося 59 років, наймолодшому — 21 рік.

У координаційному штабі також зазначили, що на сьогодні внаслідок обмінів повернуто додому вже 2430 осіб. Серед них 139 цивільних.

Нагадаємо, 23 травня Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що близько 24 тисяч цивільних заручників перебувають зараз у Росії. За його словами, російська сторона затягує обмінні процеси, щоб негативно настроїти родичів військовополонених до України як держави.

Також нагадаємо, 6 травня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ, під час якого ще 45 українських захисників та захисниць повернулися додому.