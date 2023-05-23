Майже 24 тисячі громадян України перебувають у заручниках РФ, — омбудсмен

За словами Уповноваженого ВР з прав людини, російська сторона затягує обмінні процеси, щоб негативно настроїти родичів військовополонених до України як держави.

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Близько 24 тисяч цивільних заручників перебувають зараз у Росії. Про це у вівторок, 23 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, посилаючись на дані Єдиного реєстру зниклих безвісти.

Лубінець провів у Дніпрі зустріч з родичами військовополонених та зниклих безвісти людей з військових частин ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших формувань і Дніпропетровської та Запорізької областей.

Омбудсмен розповів рідним зниклих безвісти про комунікацію з Уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, відмову Росії провести обмін "всіх на всіх", репатріацію тяжко поранених та повернення громадянських осіб з України, які потрапили в полон.

За словами Лубінця, росіяни спеціально затягують питання щодо обмінних процесів, щоб негативно налаштувати родичів військовополонених до України як до держави.

Також уповноважений з прав людини поінформував рідних військовополонених про ще один спосіб верифікації українських військових, які перебувають у полоні РФ та розповів про співпрацю з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Мін'юсту.

Нагадаємо, 6 травня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ, під час якого ще 45 українських захисників та захисниць повернулися додому.

Також нагадаємо, 19 травня Україна змогла повернути додому 14-річну дівчинку, депортовану раніше окупантами до Росії.