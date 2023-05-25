Всього лише робочі моменти: Пєсков відповів на питання про "діряні кордони" РФ

Речник Кремля сказав, що під час "СВО" часто виникають різні питання, і на них бувають відповіді, тому це "нормальна ситуація".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков розпливчасто відповів на конкретне питання мешканця Бєлгородської області, який у світлі останніх подій запитав у губернатора регіону В'ячеслава Гладкова "про діряні кордони". Спікер Кремля сказав, що робочі питання, що виникають, в рамках так званої "СВО" — це нормальна ситуація, передає агентство РБК.

Повідомляється, що після заходу бійців РДК і легіону "Свобода Росії" до Бєлгородської області один із місцевих жителів регіону запитав у Гладкова, чому у Росії "діряві" кордони, на що губернатор відповів, що у нього є чимало питань до Міністерства оборони. У зв'язку з цим у Пєскова запитали, чи є питання Кремля з цього приводу, і якщо так, то кому вони адресовані.

"У рамках СВО ведеться дуже складна напружена робота. І в рамках цієї роботи постійно виникають робочі питання, які задаються і на які виходять відповіді. Це нормальна ситуація", — відповів Пєсков.

Також прессекретар відповів на запитання, що думають у Кремлі з приводу західної техніки, яка належить диверсантам, і яку нібито знайшли у Бєлгородській області. Зокрема журналісти Financial Times 23 травня написали, що у бійців "Російського добровольчого корпусу" були американські бронемашини M1224 MaxxPro та Humvee. На це Пєсков лише відповів, що наявність західної техніки у підрозділів ЗСУ не є секретом для Кремля.

"Для нас не секрет, що все більше техніки надходить ЗСУ. Не секрет, що ця техніка використовується проти наших військових. Не секрет, що зростає залучення цих країн Заходу до конфлікту. Ми робимо відповідні висновки", — відповів Пєсков.

Нагадаємо, 25 травня знову увійшли на територію Бєлгородської області. У мережі були опубліковані кадри із населеного пункту Глотове, яке розташоване приблизно за 4 км від російсько-українського кордону.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков 24 травня заявив, що на кордоні з Україною створено 7 батальйонів територіальної оборони, загальна чисельність яких налічує 3000 осіб. За його словами, підрозділи боєздатні та мають всю необхідну амуніцію.