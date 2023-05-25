"Можна чекати продовження": у ГУР натякнули на масштабні рейди РДК по всій Росії

За словами представника розвідки Андрія Юсова, події у Бєлгородській області демонструють хиткість режиму Володимира Путіна. Географія "вилазок" найближчим часом розшириться.

Масштаби операцій РДК та легіону "Свобода Росії" найближчим часом тільки зростатимуть. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону 25 травня.

За його словами, події, які почали відбуватися на території Російської Федерації, є показовими для світу. Це говорить про те, що режим глави Кремля Володимира Путіна досить хиткий.

Озброєні люди, які готові захистити свою країну від продовження війни, мають підтримку в Росії, навіть серед місцевих жителів.

"Їхні дії набирають обертів. Це вже не перші події, не перші внутрішні конфлікти, і вони стають все масштабнішими. Ці конфлікти в Росії стають масштабнішими, думаю, що можна чекати продовження подібних подій і розширення їхньої географії. Ідею пропагандистів РФ про буферну зону всередині Росії можна лише підтримати, вона буде корисною для України", — йдеться у повідомленні.

Крім того, частина бійців "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода Росії" продовжують перебувати в Бєлгородській області і борються з режимом Володимира Путіна.

Події останніх днів стали наймасовішим збройним протистоянням проти Кремля всередині РФ останнім часом.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що ЗСУ не причетні до рейду під Бєлгородом, але не заперечують. Представник ГУР МО зазначив, що діють бійці формувань самостійно, а Україна лише спостерігає за тим, що відбувається.

Крім того, бійці РДК знову зайшли на територію Бєлгородської області. За словами російських військових, боротьба з режимом поширюється на всій території Росії, тому місцевих жителів попередили про нові сюрпризи найближчим часом.

Також 25 травня в ГУР прокоментували слова радника голови ОП Михайла Подоляка про початок контрнаступу. Андрій Юсов вважає, що події на фронті коментувати необов'язково, але визволення територій триває по всій лінії фронту — приводів для занепокоєння народ не має.