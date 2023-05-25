Курсанти РФ, які воювали в Україні, порушують закон і зловживають алкоголем, — ЦНС

Чотирьох п'яних солдатів, як зазначили у підпіллі, було затримано під час спроби пограбування продовольчої крамниці. Вони мають низький рівень мотивації та дисципліни.

Російські курсанти, які брали участь у війні проти України, почали зловживати алкогольними напоями та порушувати закон. Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву 25 травня.

За інформацією українського підпілля, курсанти вищих навчальних військових закладів Російської Федерації, яких відправили на навчання до українського кордону, мають вкрай низький рівень мотивації та дисципліни.

Йдеться курсантів Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Дії українських партизанів далися взнаки на їхньому стані і тепер вони очікують на закінчення стажування в бойових умовах поряд з українським кордоном.

Намагаючись впоратися з низьким рівнем мотивації та дисципліни, вони йдуть навіть на порушення закону.

"24 травня чотирьох курсантів було затримано у стані алкогольного сп'яніння при спробі пограбування продовольчого магазину. На даний момент вони затримані та передані у військову комендатуру у м.Рильськ. Всього прибуло 18 курсантів, які проходять стажування на офіцерських посадах на опорних пунктах уздовж кордону", — йдеться у повідомленні.

Окремо в ЦНС зазначили, що російські окупанти мають шанс врятувати собі життя і не вступати в бої зі Збройними силами України. Для цього їм потрібно лише здатися в полон. У підпіллі підготували спеціальну інструкцію, як їм це зробити безпечніше.

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що курсанти вишів РФ використовують Україну як полігон. Вони під'їжджають до кордону та обстрілюють довільно обраний об'єкт на карті, навіть невійськовий чи відкриту місцевість. Від цього страждають мирні мешканці.