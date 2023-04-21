Обирають церкву, адмінбудівлю та гатять: курсанти вузів РФ використовують Україну як полігон (відео)

За словами помічника командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгена Сілкіна, російські курсанти-артилеристи під'їжджають до кордону і обстрілюють довільно обраний об'єкт на карті, навіть невійськовий або відкриту місцевість. Тому страждають мирні жителі.

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Під час випускних іспитів курсанти військових вишів РФ виїжджають на прикордонну територію та обстрілюють українські населені пункти. Про це повідомив помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євген Силкін, передає Радіо Свобода.

За інформацією Генштабу, понад 30 населених пунктів Чернігівської області, що межують з РФ, страждають від постійних обстрілів. За даними ЗСУ, на прикордонній території з боку РФ немає накопичення регулярних сил, але там знаходяться війська, які прибули для відновлення, зокрема зі сходу України. Ці військові проходять тренування, щоб надалі знову повернутися на схід чи південний напрямок.

За словами Сілкіна, росіяни застосовують артилерійські та мінометні системи.

"У них створено багато мінометних груп. Під'їжджають до кордону, обстрілюють і їдуть", — пояснив воєначальник.

Він додав, що те саме роблять і курсанти, які їдуть на прикордонну територію, обстрілюють і повертаються назад.

"Для них наша країна — полігон, де не потрібно виставляти спостереження, де не потрібно що-небудь забезпечувати. Просто заряджай — стріляй", — сказав Сілкін і пояснив, як саме це відбувається.

Курсанти на картах обирають цілі, це може бути церква, якась адміністративна будівля — і вони просто гатять у той бік. Саме через це страждає мирне населення.

Російські випускники військових вишів використовують Україну як полігон для ведення бойових дій.

"Ми відслідковуємо це, прораховуємо влучення. Днями було потрапляння в поле, впав снаряд. Там паслися тварини, на щастя, ні пастух, ні тварини не постраждали", — сказав Сілкін.

Для деяких жителів Сумської області городи та худоба — це єдиний спосіб вижити та прогодуватися. Але люди наражаються на небезпеку, тому що росіяни обстрілюють навіть не військові об'єкти, а відкриту місцевість, поля.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба жорстко звернувся до країн, які гальмують передачу зброї Україні.

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