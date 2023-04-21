Выбирают церковь, админздание и палят: курсанты вузов РФ используют Украину как полигон (видео)

По словам помощника командующего Объединенными силами ВСУ Евгения Силкина, российские курсанты-артиллеристы подъезжают к границе и обстреливают произвольно выбранный объект на карте, даже невоенный или открытую местность. Отчего страдают мирные жители.

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Во время выпускных экзаменов курсанты военных вузов РФ выезжают на приграничную территорию и обстреливают украинские населенные пункты. Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин, передает Радио Свобода.

По информации Генштаба, более 30 населенных пунктов граничащей с РФ Черниговской области страдают от постоянных обстрелов. По данным ВСУ, на приграничной территории со стороны РФ нет скопления регулярных сил, но там находятся войска, прибывших для восстановления, в частности с востока Украины. Эти военные проходят тренировки, чтобы в дальнейшем вновь вернуться на восток или на южное направление.

По словам Силкина россияне применяют артиллерийские и минометные системы.

"У них создано много минометных групп. Подъезжают к границе, совершают обстрел и уезжают", — пояснил военачальник.

Он добавил, что то же делают и курсанты, которые едут на приграничную территорию, совершают обстрел и возвращаются обратно.

"Для них наша страна — полигон, где не нужно выставлять наблюдения, где не нужно что-либо обеспечивать. Просто заряжай – стреляй", — сказал Силкин и объяснил, как именно это происходит.

Курсанты на картах выбирают цели, это может быть церковь, какое-то административное здание — и они просто палят в ту сторону. Именно по этой причине страдает мирное население.

Российские выпускник военных вузов используют Украину как полигон для ведения боевых действий.

"Мы отслеживаем это, просчитываем попадания. На днях было попадание в поле, упал снаряд. Там паслись животные, к счастью, ни пастух, ни животные не пострадали", — сказал Силкин.

Для некоторых жителей Сумской области огороды и домашний скот — это единственный способ выжить и прокормиться. Но люди подвергаются опасности, потому что россияне обстреливают даже не военные объекты, а открытую местность, поля.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба жесткой манере обратился к странам, которые тормозят передачу оружия Украине.

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