109 млн євро: Фінляндія у новому пакеті передала Україні зенітне озброєння та боєприпаси

Вартість нового пакета військової допомоги оцінюють у 109 мільйонів євро. Вартість усієї наданої Фінляндією військової допомоги наразі становить 1,1 мільярда євро.

Фінляндія направила до нашої держави новий пакет військової допомоги, який включає, зокрема боєприпаси та зенітне озброєння. Про це 25 травня повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Вартість нового пакета в уряді країни оцінили у 109 мільйонів євро. Фінська влада наголосила на тому, що підтримка й надалі триватиме.

"Вартість усіх наданих Фінляндією пакетів військової допомоги зараз становить 1,1 мільярда євро", – заявив Антті Кайкконен, міністр оборони Фінляндії.

У воєнному відомстві не повідомили жодних подробиць стосовно постачання. Це було зроблено для відповідного забезпечення безпечної доставки. У Міноборони Фінляндії вирішили не оголошувати жодних подробиць щодо точного змісту, способу та термінів постачання допомоги.

Нагадаємо, 25 травня журналісти Wall Street Journal повідомили, що Південна Корея почала таємно відправляти Україні сотні тисяч артснарядів. Як зазначили журналісти американського видання, це допоможе Україні якісно контрнаступати, тоді як США не повинні будуть надавати касетні боєприпаси. У Wall Street Journal нагадали, що позиція Сеула змінилася після візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до Вашингтона. Це відбулося минулого місяця. Вашингтон та Сеул оголосили спільну декларацію з питань безпеки. Зазначається, що США місяцями просили про допомогу, оскільки власні запаси артилерії Пентагону вичерпуються.

Також 9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Європейського Союзу готові надати нову військову допомогу ЗСУ, а саме мільйон боєприпасів до артилерії. Він обговорював з європейськими політиками питання швидкості закупівлі та постачання снарядів, оскільки вони мають якнайшвидше появитися на фронті. Це дозволить зберегти життя українських захисників та пришвидшити завершення війни.