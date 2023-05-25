"Дякую усім": Залужний на фоні заяв росіян про свою загибель вийшов на зв'язок (відео)

Після тривалої відсутності у медійному просторі головнокомандувач ЗСУ записав коротке звернення до українців.

Від початку травня російська пропаганда почала поширювати фейки про поранення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зокрема, активно тиражується інформація ніби генерал отримав травму голови та осколкові поранення внаслідок російського ракетного удару по командному пункту під Херсоном на початку травня. Щоб нарешті спростувати заяви пропагандистів і заспокоїти українців Валерій Федорович вийшов на зв'язок. Відео з генералом оприлюднив на своєму телеграм-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За словами полковника, він вирішив 25 травня нарешті розповісти "страшну" правду про Валерія Залужного і розвіяти чутки, які наплодила російська пропаганда.

"Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почувається добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів! З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної Перемоги", — прокоментував він.

Поруч з Анатолієм Штефаном в кабінеті за столом з'явився генерал Залужний.

"Щиро дякую всім українцям. Разом ми переможемо і не тільки сьогодні, завжди", — сказав генерал.

Нагадаємо, що 24 травня в Міноборони України спростували чутки, які поширює Росія про стан здоров'я Валерія Залужного. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українці впродовж року так і не навчилися отримувати щеплення від російських вкидів і відчувати їхню підступність.Вона також додала, що на відміну від Росії, в Україні не використовують двійників.

Також фейки про зникнення Залужного спростував секретар РНБО Олексій Данілов. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, 24 травня президент Зеленський приймав доповідь головнокомандувача ЗСУ.

Раніше Валерій Залужний в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову сказав, що поважає начальника генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова, оскільки він ворог сильний, підступний та непередбачуваний.