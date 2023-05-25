У Лондона закінчується зброя для ЗСУ: стала відома причина,— Daily Mail

Експерт з оборони Горвард Уілдон схиляється до версії, що британське Міністерство оборони хронічно недофінансовується із держбюджету. Тому країна буде змушена все частіше відмовляти у допомозі ЗСУ для того, щоб гарантувати власну безпеку.

Найближчим часом Британія може згорнути передавання необхідного озброєння Україні, оскільки у країні його ліміт. Це, на думку експерта з оборони Горварда Уілдона, відбувається через недофінансування британських Збройних Сил.

У коментарі Daily Mail експерт припустив, що передача українським військовим ракетам Storm Shadow відбулася за дотримання однієї основної умови: запас цього озброєння мав бути збереженм для потреб самої Британії.

Виходячи з цього, Уілдон зробив припущення, що навіть у тих ракет, які вже використовують українські військові, міг закінчитися термін придатності.

Також він сказав, що винищувачі Великобританія передати не може, тому що її флот занадто малий для захисту власних берегів.

"Думка про те, що ми могли б також забезпечити можливості швидкого реактивного літака, залишала бажати кращого з тієї простої причини, що у нас недостатньо засобів для захисту Великобританії та виконання наших міжнародних зобов'язань", — сказав Уілдон.

Експерт підкреслив, що, якщо британське Міноборони й надалі не отримуватиме з бюджету гроші на всі необхідні витрати, країна в якийсь момент може припинити надавати допомогу Україні у війні з російськими окупантами.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ писали про те, що Британія та Нідерланди разом працюватимуть над закупівлею F-16 для України. Прем'єр-міністри країн оголосили, що готові надати Україні будь-яку підтримку щодо авіації: від навчання пілотів і до закупівлі винищувачів.

Днем раніше, 15 травня, Володимир Зеленський та Ріші Сунак обговорили створення "коаліції винищувачів". Лідер британського уряду зазначив, що його країна готова реалізувати плани щодо навчання українських пілотів та допомогти з процесами логістики у відносно короткі терміни.