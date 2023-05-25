Звозять вояк та вкрадені човни: окупанти мілітаризують Джарилгач, — Генштаб

За даними Генштабу, російські окупаційні війська поєднали острів Джарилгач у Чорному морі з окупованою материковою частиною Херсонської області.

Окупаційні сили РФ розмістили приблизно триста своїх військових та п'ятнадцять човнів на острові Джарилгач, що на Херсонщині. Човни конфіскували у місцевих жителів. Про це стало відомо із вечірнього зведення Генштабу ЗСУ за 25 травня.

"Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з'єднаний ними з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне", — йдеться у повідомленні.

За даними джерела, окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, які були вкрадені у місцевого населення.

о. Джарилгач, Херсонської області

Нагадаємо, 24 травня росЗМІ повідомили, що російський корабель "Іван Хурс" нібито був атакований надводними безпілотниками. Для Чорноморського флоту РФ це унікальне судно.

11 травня Олексій Резніков заявив, що Балтійське та Чорне моря стануть внутрішніми морями НАТО, і цьому немає жодних альтернатив.