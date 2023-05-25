Україна може вступити до НАТО після деокупації двох областей, — Фукуяма (відео)

Професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма вважає, що припинення бойових дій на території України можливе лише після "зачистки" від ЗС РФ південних областей. Це змусить Путіна у страху перед втратою Криму зупинити війну.

Україна може стати повноправним членом НАТО, якщо українські військові повернуть під контроль Києва Херсонщину та Запорізьку область. Таку думку висловив філософ та професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму у четвер, 25 травня.

Професор застеріг Україну від будь-яких мирних переговорів із Москвою. Він вважає, що поки при владі перебуває Володимир Путін, будь-яка угода про припинення вогню буде використана ЗС РФ для перепочинку та планування нового наступу.

Виступаючи на форумі, Фукуяма пояснив, чому успішний контрнаступ ЗСУ такий важливий для подальшого сценарію російсько-української війни.

На його думку, повернення під контроль ЗСУ окупованих територій Херсонської та Запорізької областей допоможе Україні:

відновити експорт продукції з чорноморських портів;

врятувати тих українців, які зараз перебувають на окупованих ЗС РФ територіях;

переріже Росії можливості для постачання у Крим. Адже повернення Україною цих територій заблокує сухопутний коридор Росії до Криму.

Френсіс Фукуяма також висловив думку, що деокупація півдня України дозволить отримати не формальну мирну угоду, а ґрунтовне перемир'я. На думку професора, Кремль сам запропонує перемир'я, щоб не втратити Крим під час контрнаступу ЗСУ.

"Це може спонукати Путіна припинити атаки на Україну, розблокувати українські порти на тривалій основі та припинити терористичні ракетні атаки на українські міста", — підсумував експерт.

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Нагадаємо, 23 травня у Зеленського допустили мирний договір з РФ. За словами Михайла Подоляка, переговори про мир із сучасною Росією поки що неможливі — для цього там має змінитися політичний устрій.

Крім того, цього ж дня іноземні ЗМІ написали про те, що мирний план Африки не передбачає виведення військ РФ з України. Хоча лідер ПАР Сиріл Рамафоса переконаний, що основою для тривалого миру має стати саме план Африки. Його представлять на початку червня під час офіційного візиту політика до України.